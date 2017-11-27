Американского туриста высылают из ОАЭ за видеосъемку в аэропорту

ДУБАЙ, 27 ноя — РИА Новости. Туриста из США оштрафовали на 2,7 тысячи долларов (10 тысяч дирхамов) и депортируют за видеосъёмку при прохождении контроля безопасности в международном аэропорту Абу-Даби, сообщает издание The National.

Пятидесятидевятилетний Джозеф Ли путешествовал вместе со своим сыном. Отец и сын летели из Бангкока транзитом через Дубай, где после основного досмотра Ли попросили пройти дополнительный контроль.

Мужчину задержали за то, что он снимал видео на мобильный телефон при досмотре. После оплаты штрафа американец будет депортирован.

Сын задержанного, Джонатан, заявляет, что его отец "снимал недолжное и грубое обращение с ним со стороны сотрудников аэропорта". В ОАЭ запрещено вести видеосъёмку на военных и стратегических объектах.