В Макеевке обрушилась кровля шахты, под завалами оказались два горняка

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Обрушение породы произошло на шахте в Макеевке в Донбассе, идет поиск двух горняков, их судьба неизвестна, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Гетова.
По ее словам, организованы аварийно-спасательные работы, ведется выемка обрушенной горной массы и поиск горняков.
Город Макеевка расположен в непосредственной близости к Донецку. На данный момент его население составляет более 380 тысяч человек. На территории Макеевки находится шесть шахт и другие крупные промышленные предприятия.