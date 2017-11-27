В Макеевке обрушилась кровля шахты, под завалами оказались два горняка

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Обрушение породы произошло на шахте в Макеевке в Донбассе, идет поиск двух горняков, их судьба неизвестна, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Гетова.

"Двадцать шестого ноября в 23.35 на угольном предприятии шахта "Ясиновская-Глубокая" в городе Макеевка произошло обрушение породы кровли в горной выработке. Предполагаемая зона обрушения — около 80 метров. В результате происшествия застигнуты два горнорабочих 1986 и 1977 года рождения, судьба которых неизвестна", — сказала Гетова.

По ее словам, организованы аварийно-спасательные работы, ведется выемка обрушенной горной массы и поиск горняков.

Город Макеевка расположен в непосредственной близости к Донецку. На данный момент его население составляет более 380 тысяч человек. На территории Макеевки находится шесть шахт и другие крупные промышленные предприятия.