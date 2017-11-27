Медведчук заявил о провале курса Украины в Евросоюз

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что главным итогом саммита "Восточного партнерства" для Украины стала констатация провала евроинтеграционного курса страны и конфронтационной риторики Киева.
"Нелицеприятная критика, звучащая на протяжении нескольких недель из уст еврочиновников, по поводу отсутствия успехов в борьбе с коррупцией, неэффективного расходования финансовой помощи ЕС; утверждения, что разговоры о вступлении Украины в Евросоюз преждевременны, спекулятивны и нереалистичны, а также намеки на то, что третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза страна не получит — все это больше походило на публичную порку, чем на дружеские рекомендации "стратегических партнеров", — заявил Медведчук, комментируя итоги саммита. Его комментарий опубликован на сайте "Украинского выбора".
"Украинско-белорусский, украинско-венгерский, украинско-сербский и украинско-польский скандалы, вспыхивавшие один за другим, заставили европейцев под другим углом взглянуть на отношения Киева и Москвы. Это одна из основных причин, по которой в декларации не отражены "стратегические" устремления Украины. Выразив обеспокоенность "продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях региона", участники саммита призвали к "мирному урегулированию нерешенных конфликтов в регионе". Формулировка, которая не предполагает столь полюбившихся Киеву ярлыков", — добавил политик.
Как считает Медведчук, тем самым европейское сообщество дало понять Киеву, что Европа не хочет противостояния и настроена не на конфронтацию, а на конструктив, дипломатическое урегулирование всех конфликтов, а "Восточное партнерство" не направлено против каких-либо стран и не является инструментом для сведения счетов конфликтующих государств.