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В мире

Медведчук заявил о провале курса Украины в Евросоюз

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (455)
14:5827.11.2017
(обновлено: 15:00 27.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Украины Петр Порошенко на 5-м Саммите Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Украины Петр Порошенко на 5-м Саммите Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что главным итогом саммита "Восточного партнерства" для Украины стала констатация провала евроинтеграционного курса страны и конфронтационной риторики Киева.

Центр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos / jacek_kadaj
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В минувшую пятницу в Брюсселе прошел пятый саммит "Восточного партнерства" — инициативы ЕС, призванной укрепить партнерство с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. По итогам было принято совместное заявление, в котором участники признали европейские амбиции ассоциированных стран — Грузии, Молдавии и Украины — и отметили, что инициатива не направлена против кого-либо. К заявлению прикреплен список из 20 конкретных результатов сотрудничества, которых ЕС хотел бы добиться к 2020 году.

"Нелицеприятная критика, звучащая на протяжении нескольких недель из уст еврочиновников, по поводу отсутствия успехов в борьбе с коррупцией, неэффективного расходования финансовой помощи ЕС; утверждения, что разговоры о вступлении Украины в Евросоюз преждевременны, спекулятивны и нереалистичны, а также намеки на то, что третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза страна не получит — все это больше походило на публичную порку, чем на дружеские рекомендации "стратегических партнеров", — заявил Медведчук, комментируя итоги саммита. Его комментарий опубликован на сайте "Украинского выбора".

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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По его словам, по инициативе украинских дипломатов, резолюция саммита "Восточного партнерства" должна была носить откровенно антироссийский характер, однако из-за позиции Белоруссии и Армении она не была поддержана.

"Украинско-белорусский, украинско-венгерский, украинско-сербский и украинско-польский скандалы, вспыхивавшие один за другим, заставили европейцев под другим углом взглянуть на отношения Киева и Москвы. Это одна из основных причин, по которой в декларации не отражены "стратегические" устремления Украины. Выразив обеспокоенность "продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях региона", участники саммита призвали к "мирному урегулированию нерешенных конфликтов в регионе". Формулировка, которая не предполагает столь полюбившихся Киеву ярлыков", — добавил политик.

Как считает Медведчук, тем самым европейское сообщество дало понять Киеву, что Европа не хочет противостояния и настроена не на конфронтацию, а на конструктив, дипломатическое урегулирование всех конфликтов, а "Восточное партнерство" не направлено против каких-либо стран и не является инструментом для сведения счетов конфликтующих государств.

Делай как я
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Делай как я
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yaroslawa.y2015
ЕС сам на ладан дышит... беженцы, теракты, а тут ещё и эти нищие дармоеды стучатся в дверь и просят, по сути взять их на содержание.
15:13
27.11.2017
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tvell
А кроме как скакать нечего не получается !!!
15:09
27.11.2017
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