Медведчук заявил о провале курса Украины в Евросоюз

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что главным итогом саммита "Восточного партнерства" для Украины стала констатация провала евроинтеграционного курса страны и конфронтационной риторики Киева.

В минувшую пятницу в Брюсселе прошел пятый саммит "Восточного партнерства" — инициативы ЕС, призванной укрепить партнерство с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. По итогам было принято совместное заявление, в котором участники признали европейские амбиции ассоциированных стран — Грузии, Молдавии и Украины — и отметили, что инициатива не направлена против кого-либо. К заявлению прикреплен список из 20 конкретных результатов сотрудничества, которых ЕС хотел бы добиться к 2020 году.

"Нелицеприятная критика, звучащая на протяжении нескольких недель из уст еврочиновников, по поводу отсутствия успехов в борьбе с коррупцией, неэффективного расходования финансовой помощи ЕС; утверждения, что разговоры о вступлении Украины в Евросоюз преждевременны, спекулятивны и нереалистичны, а также намеки на то, что третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза страна не получит — все это больше походило на публичную порку, чем на дружеские рекомендации "стратегических партнеров", — заявил Медведчук, комментируя итоги саммита. Его комментарий опубликован на сайте "Украинского выбора".

По его словам, по инициативе украинских дипломатов, резолюция саммита "Восточного партнерства" должна была носить откровенно антироссийский характер, однако из-за позиции Белоруссии и Армении она не была поддержана.

"Украинско-белорусский, украинско-венгерский, украинско-сербский и украинско-польский скандалы, вспыхивавшие один за другим, заставили европейцев под другим углом взглянуть на отношения Киева и Москвы. Это одна из основных причин, по которой в декларации не отражены "стратегические" устремления Украины. Выразив обеспокоенность "продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях региона", участники саммита призвали к "мирному урегулированию нерешенных конфликтов в регионе". Формулировка, которая не предполагает столь полюбившихся Киеву ярлыков", — добавил политик.

Как считает Медведчук, тем самым европейское сообщество дало понять Киеву, что Европа не хочет противостояния и настроена не на конфронтацию, а на конструктив, дипломатическое урегулирование всех конфликтов, а "Восточное партнерство" не направлено против каких-либо стран и не является инструментом для сведения счетов конфликтующих государств.