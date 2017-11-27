Киев ответил на заявление Ягланда о членстве России в Совете Европы

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву, считает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом: членство РФ в организации важно как для россиян, так и для Европы. По его словам, это не означает согласие на присоединение Крыма, но отметил, что задачи организации — "защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди".

Как написала Беца в своем аккаунте в Тwitter в понедельник, возвращение РФ в ПАСЕ "без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины" противоречит международному праву.

"В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов", — заявила представитель украинского внешнеполитического ведомства.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью РИА Новости сообщил, что российская сторона может в 2018 году не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ, это возможный вынужденный шаг, продиктованный политикой Совета Европы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".