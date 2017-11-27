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Эксперт считает слова генсека СЕ о России отражением изменений на Западе

14:4927.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фотоФлаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о России могут отражать изменение политических настроений на Западе, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне Ягланд заявил газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом: членство РФ в организации важно как для россиян, так и для Европы. Он оговорился, что это не означает согласие на "присоединение" Крыма, но отметил, что задачи организации – "защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди".

По словам Данилова, это заявление может говорить о том, что в политических настроениях на Западе происходят изменения и появляется осознание необходимости диалога.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Depositphotos / ifeelstock
В Совете Европы объяснили, почему не могут снять санкции с России
"С одной стороны, ясно, что у Совета Европы для этого в принципе нет никаких возможностей. С другой стороны, это можно расценить как принцип определенных изменений политических настроений на Западе, готовности в принципе признать необходимость политического диалога с признанием ситуации де-факто — то есть де-факто с включением Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию", — сказал Данилов РИА Новости.

По его словам, Совет Европы, в данном случае устами генсека, посылает сигнал западным странам, что не от этой организации должны исходить перемены, поскольку это прерогатива национальных политических элит и евроатлантических организаций – НАТО и ЕС.

Эксперт отметил, что российское участие в Совете Европы принципиально важно для этой организации не только по бюджетным соображениям, но и в связи с тем, что Россия вносит достаточно серьезный вклад в деятельность этой организации по очень многим направлениям.

Флаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Фото : Council of Europe
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"Я думаю, что финансовые основания всегда являлись важным для принятия решений", — сказал эксперт, комментируя последнее заявление Ягланда о России. Однако, по его словам, в данном случае финансовый вопрос вряд ли является ключевым, поскольку "ставки" намного выше простых бюджетных вкладов.

"Речь идет о том, каким образом будет развиваться общеевропейская ситуация и, вообще говоря, насколько велики, насколько весомы перспективы самого Совета Европы в случае деградации российского участия с этой организации", — пояснил Данилов.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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FT: Совет Европы рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций
В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью РИА Новости сообщил, что российская сторона может в 2018 году не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ, это возможный вынужденный шаг, продиктованный политикой Совета Европы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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