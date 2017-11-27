Эксперт считает слова генсека СЕ о России отражением изменений на Западе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о России могут отражать изменение политических настроений на Западе, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Накануне Ягланд заявил газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом: членство РФ в организации важно как для россиян, так и для Европы. Он оговорился, что это не означает согласие на "присоединение" Крыма, но отметил, что задачи организации – "защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди".

По словам Данилова, это заявление может говорить о том, что в политических настроениях на Западе происходят изменения и появляется осознание необходимости диалога.

"С одной стороны, ясно, что у Совета Европы для этого в принципе нет никаких возможностей. С другой стороны, это можно расценить как принцип определенных изменений политических настроений на Западе, готовности в принципе признать необходимость политического диалога с признанием ситуации де-факто — то есть де-факто с включением Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию", — сказал Данилов РИА Новости.

По его словам, Совет Европы, в данном случае устами генсека, посылает сигнал западным странам, что не от этой организации должны исходить перемены, поскольку это прерогатива национальных политических элит и евроатлантических организаций – НАТО и ЕС.

Эксперт отметил, что российское участие в Совете Европы принципиально важно для этой организации не только по бюджетным соображениям, но и в связи с тем, что Россия вносит достаточно серьезный вклад в деятельность этой организации по очень многим направлениям.

"Я думаю, что финансовые основания всегда являлись важным для принятия решений", — сказал эксперт, комментируя последнее заявление Ягланда о России. Однако, по его словам, в данном случае финансовый вопрос вряд ли является ключевым, поскольку "ставки" намного выше простых бюджетных вкладов.

"Речь идет о том, каким образом будет развиваться общеевропейская ситуация и, вообще говоря, насколько велики, насколько весомы перспективы самого Совета Европы в случае деградации российского участия с этой организации", — пояснил Данилов.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью РИА Новости сообщил, что российская сторона может в 2018 году не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ, это возможный вынужденный шаг, продиктованный политикой Совета Европы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".