В Китае мужчина утонул, пытаясь утопить свою машину ради страховки

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Бизнесмен в Китае утонул при попытке сымитировать ДТП и утопить свой автомобиль марки Jaguar в реке ради получения страховки, сообщает издание Рaper.

Как пишет издание, 39-летний мужчина по фамилии Ли решил сымитировать аварию после того, как узнал, что страховые выплаты в значительной степени превысят вырученную сумму в случае продажи. Машина была куплена пять лет назад, и сейчас ее стоимость оценивается в 400 тысяч юаней (60,6 тысячи долларов), в то время как сумма страховки достигает 500 тысяч юаней (75 тысяч долларов). Поэтому бизнесмен попытался утопить машину в реке, чтобы получить страховку.

Мужчина тщательно спланировал аварию. На первом этапе он использовал оборудование, которое позволило ему дистанционно управлять машиной с мобильного телефона, с помощью которого он утопил автомобиль в реке возле населенного пункта Вэньлин восточной провинции Чжэцзян. После этого он вместе со своей 29-летней знакомой по фамилии Чжан прыгнул в реку, говорится в материале.

Согласно их плану, девушка должна была сразу выбраться на берег, а мужчина — направиться к машине, чтобы убрать устройство дистанционного управления. Далее девушка должна была вызвать полицию после того, как владелец автомобиля тоже выберется на берег, поясняет издание.

Чжан нужно было рассказать сотрудникам полиции, что это она была за рулем и попала в ДТП. По мнению ее сообщника, сотрудники правоохранительных органов намного легче бы поверили, что в аварию попала именно женщина, отмечает Рaper.

Однако мужчина не появлялся достаточно долго, поэтому девушка решила позвать на помощь. Местные жители смогли обнаружить Ли в воде, но он скончался до прибытия скорой и полиции. По мнению его сообщницы, мужчина застрял в машине, пытаясь извлечь устройство дистанционного управления, пишет издание.

Авантюристы выбрали именно этот участок реки, так как считали, что глубина воды не превышает одного метра. Однако на деле оказалось, что глубина реки в этом месте превышает два метра, уточняется в материале.

По словам следователя, которые приводит издание, он стал подозревать, что авария была спланирована после того, как девушка не смогла дать четких показаний о происшествии, также ее телефон и некоторые предметы одежды были абсолютно сухими, поэтому он решил, что все это было оставлено на берегу. Позже девушка призналась в том, что погибший попросил ее принять участие в реализации его плана.

Пока неизвестно, понесет ли девушка какое-либо наказание, однако сообщается, что страховая фирма по этому случаю ничего не выплачивала, сообщает издание.