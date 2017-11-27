В Израиле считают, что арабский мир пока не готов к открытым контактам

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Арабские страны не готовы к открытому взаимодействию с Израилем, опасаясь недовольства собственной общественности больше, чем угрозы со стороны Ирана, признал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Сближение с блоком умеренных ближневосточных держав, в первую очередь монархиями Персидского залива, в Иерусалиме не раз называли одной из основных задач израильской дипломатии, доказывая, что это возможно на основе общности интересов и угроз, главная из которых — экспансия Ирана в регионе.

"На открытые контакты, союз никто, к сожалению, из умеренных арабских государств идти не готов. Это объясняется, наверное, тем, что они все-таки намного больше боятся собственной толпы, собственных граждан и недовольства внизу, которое абсолютно оторвано от реальных фактов, чем Ирана", — сказал министр в интервью русскоязычному Девятому каналу израильского телевидения.

"Вот когда они начнут бояться Ирана больше, чем собственной толпы, то, я думаю, у них не будет выхода, как пойти на открытое сотрудничество с Израилем", — добавил он.

Официально арабский мир до сих пор не снял требования об урегулировании конфликта с палестинцами в качестве предварительного условия для нормализации отношений с Израилем, который пока имеет дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Высказываясь ранее на ту же тему, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сотрудничество с арабскими странами "плодотворным", сообщил, что оно расширяется, но признал, что взаимодействие с соседями по региону идет в основном под покровом секретности.