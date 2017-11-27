Минобороны Украины заявило об обстреле склада силовиков в Донбассе

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Склад ракетно-артиллерийского вооружения обстреляли в районе Добропольского Донецкой области, ранен украинский силовик, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции силовиков Андрей Лысенко.

”В Добропольском районе Донецкой области неизвестными был обстрелян из автоматического оружия… склад ракетно-артиллерийского вооружения части. На пост быстро прибыла резервная группа, которая помогла отразить нападение диверсантов. Раненный военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске. Его жизни ничего не угрожает”, — сказал Лысенко.