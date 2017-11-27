В МВД ФРГ рассказали о высокой террористической угрозе в Европе и Германии

БЕРЛИН, 27 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Угроза террористической опасности в Европе и Германии остается устойчиво высокой, это относится и к крупным публичным мероприятиям, включая рождественские ярмарки, заявил официальный представитель МВД ФРГ Йоханнес Димрот.

В понедельник, 27 ноября, в Германии открываются традиционные рождественские ярмарки.

"Угроза террористической опасности в Европе, а также в Германии остается устойчиво высокой. Это относится, как мы можем сделать вывод из имеющегося в прошлом опыта, и к крупным публичным мероприятиям, включая… рождественские ярмарки", — сказал Димрот в понедельник на брифинге.

Он добавил, что федеральные органы безопасности "ведут плотный обмен информацией" с региональными ведомствами, которые должны предпринять меры по противодействию постоянно обновляющейся ситуации в области безопасности.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство".

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила 21 ноября, что в ходе антитеррористической операции в четырех федеральных землях Германии были задержаны шесть сирийцев в возрасте от 20 до 28 лет. Их подозревают в членстве в ИГ и подготовке теракта на территории ФРГ. По данным генпрокуратуры, они готовили теракт с применением оружия или взрывчатки. Однако впоследствии немецкие СМИ сообщили, что задержанные отпущены.