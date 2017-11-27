Минобороны Украины заявило, что силовики контролируют ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак, посетивший зону военной операции в Донбассе, заявил, что украинские военные контролируют там ситуацию, имеют достаточно сил и средств, сообщается в понедельник на сайте минобороны Украины.

Сообщается, что украинский министр находился в Донбассе с рабочей поездкой последние несколько дней.

"Ситуация, которая сегодня сложилась на востоке нашего государства, полностью контролируется военными. Тех сил и средств, которые привлечены, достаточно, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед вооруженными силами Украины по защите суверенитета и территориальной целостности государства", — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны Украины в понедельник.

В субботу Минобороны сообщило, что Полторак посетил район проведения военной операции в Донбассе, где заслушал доклад о ситуации на линии разграничения и наградил военных.

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