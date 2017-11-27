АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Верховный суд Турции принял решение обратиться в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск трех бывших прокуроров Зекерию Оза, Джеляля Кару и Мехмета Юзгеча, связанных, по версии турецких властей, с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в понедельник газета Hurriyet.

Высший совет судей и прокуроров Турции в мае 2015 года сообщил об отстранении от занимаемых должностей Оза, Кары и Юзгеча, которые участвовали в расследовании громкого дела о коррупции в высших эшелонах власти. В сентябре 2016 года Турция потребовала от Германии экстрадиции Оза и Кары.

В середине декабря 2013 года полиция Турции провела резонансную антикоррупционную операцию, в результате которой были задержаны десятки человек — бизнесмены, чиновники высшего ранга и их родственники — по подозрению в махинациях с гостендерами, превышении должностных полномочий и взяточничестве. Четыре министра, заподозренные в коррупции (по делам ЕС, МВД, экономики и окружающей среды), подали в отставку.

В сентябре 2014 года генпрокуратура Стамбула постановила, что в рамках расследования дела о коррупции для уголовного преследования 96 обвиняемых в коррупции и взяточничестве, в том числе и сына президента Турции Биляля Эрдогана, нет оснований. Спустя месяц было прекращено уголовное преследование еще 53 подозреваемых.