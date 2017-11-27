Итальянский журналист рассказал о грузинских снайперах на Евромайдане

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Снайперы, действовавшие на киевском Майдане в феврале 2014 года, были связаны с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил итальянский журналист Джан Микалессин в интервью Sputnik Italia.

Микалессин утверждает, что ему удалось связаться с грузинскими снайперами и взять показания. "Официальную версию" Киева о том, что стреляли "люди Януковича", он считает недостоверной.

Встреча с собеседниками прошла в Скопье: у каждого из стрелков журналист взял большое интервью.

"Их рассказы совпадали как между собой, так и с хронологией майдановских событий. Сомнения по поводу того, кто же стрелял, зародились уже на следующий день после расстрела Майдана, когда даже глава эстонского МИД, поддерживавший украинскую оппозицию, сказал, что у него есть серьезные сомнения по поводу этой истории", — рассказал репортер.

При этом итальянские СМИ отреагировали на слова Микалессина "тотальным молчанием". Журналист считает такую ситуацию ненормальной для страны, потерявшей из-за украинского вопроса и санкций три миллиарда евро.

"Эта ситуация создала большие проблемы для наших предпринимателей. Нас также втянули в инициативу НАТО, в результате которой наши войска участвуют в учениях на границе с Россией. Все это создает напряжение в отношениях с Москвой, в том числе с военной точки зрения", — добавил журналист.

Макалессин также отметил, что с украинской стороны поступает много угроз и оскорблений, связанных с его расследованием.

Двадцатого февраля 2014 года в Киеве снайперы устроили стрельбу по участникам Евромайдана и сотрудникам правоохранительных органов. Жертвами расстрела стали 53 человека. Киевские власти обвинили в произошедшем бывшее руководство страны. Регулярно появляются новые версии относительно организаторов стрельбы. Официальное расследование еще не закончено.