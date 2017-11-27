Экологи раскритиковали Данию из-за добычи морского песка

СТОКГОЛЬМ, 27 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Шведские и датские экологи критикуют Данию из-за добычи морского песка со дна пролива Эресунн между Данией и Швецией и использования его в строительных нуждах, что негативно сказывается на морском дне и запасах рыбы, сообщает шведское телевидение SVT.

Поясняется, что качество песка со дна пролива считается хорошим, его добыча ведется, в частности, на богатых рыбой песчаных отмелях и потом этот песок используют для изготовления бетона для метрополитена в Копенгагене.

Швеция, поясняет SVT, запретила подобную добычу песка в 1982 году. О проблеме напомнило несколько месяцев назад общественное объединение "Эресуннский фонд" и открытое письмо министрам окружающей среды Дании и Швеции с требованием прекратить заборы песка подписали 13 экологических организаций и представителей 14 шведских и датских органов местного самоуправления, расположенных вокруг пролива.

Министр Дании Эсбен Лунде Ларсен не стал комментировать шведскому телевидению требование экологов и лишь ответил письменно, что правила добычи песка сильно ужесточились с 2015 года и что это обеспечивает баланс между "переработкой сырья с одной стороны и рыболовством и окружающей средой с другой стороны", — приводит слова датского министра SVT.

Глава шведского министерства окружающей среды Каролина Скуг не ответила ранее на письмо организаций, вызвав разочарование среди экспертов. Однако в интервью телевидению она пояснила, что вопрос неформально был поднят с датским коллегой.

"Стало ясно, что мы совершенно по-разному смотрим на этот вопрос. Я сильно критикую тот факт, что датчане продолжают свою добычу песка, несмотря на то, что мы знаем, что это имеет серьезные последствия", — сказала она SVT.

Одновременно, замечает телевидение, стало известно, что шведское Управление геологических исследований получило от правительства Швеции поручение изучить возможность добычи морского песка в четырех местах у южных берегов страны. Министр Круг, комментируя эти данные, сказала, что ранее не тронутый "девственный" песок использовать, безусловно, нельзя, и что лучше использовать уже имеющийся. По ее словам, выводы геологов будут, конечно, рассмотрены, однако, планов по добычи песка с морского дна на данный момент у правительства нет.