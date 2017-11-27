Вице-президент Венесуэлы уверен в бесперспективности санкций США

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес считает, что санкционное давление США на Каракас бесперспективно.
В начале ноября США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за "подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию", говорится в заявлении министерства финансов США. До этого в августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.
"В последнее время Венесуэла подвергалась значительной агрессии со стороны США. Они надеялись заблокировать все наши финансовые, логистические системы, наши ресурсы. Они решили, что с помощью санкций заставят нас отказаться от идеалов, заставят отказаться быть свободной страной, которая выбирает свой собственный путь развития", — сказал вице-премьер Венесуэлы в понедельник в Минске. В белорусской столице проходит заседание белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которой стороны должны выработать новые конкретные направления по развитию двустороннего взаимодействия.