Вице-президент Венесуэлы уверен в бесперспективности санкций США

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес считает, что санкционное давление США на Каракас бесперспективно.

В начале ноября США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за "подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию", говорится в заявлении министерства финансов США. До этого в августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

"В последнее время Венесуэла подвергалась значительной агрессии со стороны США. Они надеялись заблокировать все наши финансовые, логистические системы, наши ресурсы. Они решили, что с помощью санкций заставят нас отказаться от идеалов, заставят отказаться быть свободной страной, которая выбирает свой собственный путь развития", — сказал вице-премьер Венесуэлы в понедельник в Минске. В белорусской столице проходит заседание белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которой стороны должны выработать новые конкретные направления по развитию двустороннего взаимодействия.

По его словам, Венесуэла заявляет на национальном и международном уровнях о том, что не позволит никому навязывать себе их интересы. "Когда мы сможем победить в этой экономической войне, развязанной в настоящее время против нас, мы сможем заявить, что эту победу одержали вместе с Белоруссией благодаря той поддержке, которую нам оказала эта страна, благодаря поддержке в производстве тракторов, автомобилей и так далее. Вы сможете тогда прочувствовать, что вы приняли участие в этой победе", — добавил Менендес.