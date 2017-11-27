Разница есть: в продуктах для Латвии используется дешевое сырье

РИГА, 27 ноя – РИА Новости. Эксперты Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) установили, что при изготовлении продуктов для Латвии производители используют дешевое сырье, сообщает Sputnik Латвия.

По словам генерального директора ведомства Мариса Балодиса, у половины проверенных продуктов, которые продаются в магазинах Латвии и Германии, констатирована разница в составе.

Как отметил Балодис, эксперты ПВС изучили маркировку и состав 38 товаров с одинаковыми названиями и упаковками, в число которых входили кондитерские и шоколадные изделия, газированные напитки и корма для животных. В результате было установлено, что половина проверенных продуктов из латвийских магазинов по составу отличается от аналогов из магазинов Германии и Бельгии.

Балодис отметил, что подобные исследования проводились также в Чехии, Словакии и Венгрии, и эксперты там пришли к похожим заключениям.

Глава ПВС рассказал, что во всех странах ЕС, где благосостояние ниже, производители используют менее качественное и более дешевое сырье. По его словам, при изготовлении продуктов для Латвии чаще используется пальмовое масло, а для Германии и Бельгии — рапсовое. Балодис поспешил заметить, что использование пальмового масла не является нарушением законодательства, хотя оно и вреднее рапсового.

"Нет таких требований, чтобы предприятия имели единый стандарт для изготовления товара. Существуют разные рецепты для одного и того же продукта в разных странах", — пояснил Балодис.

При этом он подчеркнул, что покупатели могут доверять надписям на упаковках, которые указываю, что в продукте не содержится консервантов или холестерина, поскольку в пищевой индустрии такие маркетинговые ходы недопустимы и ответственные службы по всей Европе следят за соблюдением этих правил.

"Нельзя написать на продукте, что он, например, улучшает здоровье, если это не доказано научно", — заключил директор ПВС.

Ранее сообщалось, что ПВС Латвии нашла незначительные отличия между импортными продуктами одинаковых марок, продаваемыми в Латвии и в других странах Европы. По заявлению ПВС, при их производстве было использовано различное сырье, более дорогое или более дешевое, но при этом различия в питательной ценности продуктов или наличия жирных кислот в них обнаружено не было.

О разнице между продуктами питания для стран Восточной и Западной Европы первыми заговорили службы контроля в Чехии, Венгрии, Польше и Болгарии, которые сравнили составы изделий и на основании этих исследований обвинили Брюссель в "пищевом апартеиде".

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признал тот факт, что в разных странах Европы продают продукты разного качества и пообещал разобраться с проблемой.

На фоне этих событий, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс в сентябре поручил ПВС провести сравнительный анализ продуктов из латвийских магазинов и их аналогов, продающихся в других странах Евросоюза, подчеркнув, что у латвийских потребителей есть право знать, какие зарубежные производители нарушают принципы честной конкуренции.

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