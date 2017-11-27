Эксперт рассказал о перспективах первой белорусской криптовалюты

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Партнер акселератора Insight и проекта CryptoMarketing Сергей Дробышевский рассказал Sputnik Беларусь о первой белорусской криптовалюте и ее возможных перспективах на внутреннем и мировом рынках.

Как напоминает информагентство, сегодня в списке самых популярных криптовалют девять наименований. Самая известная из них – Bitcoin, чьи котировки резко взлетели еще весной.

Первая сделка с Bitcoin в Белоруссии была совершена в июле. Сейчас, отмечает Sputnik Беларусь, в республике есть своя собственная криптовалюта — Smart Taler.

"Эта валюта пока не объявлена широко. Все ждут изменений в белорусском законодательстве в том, что касается цифровой экономики. Помимо использования белорусской криптовалюты можно получить лидерство и в мировом масштабе", — уверен Дробышевский.

По его мнению, если предложения экспертов будут утверждены, Белоруссия окажется в списке стран, которые наиболее прогрессивны в этом направлении.

Эксперт полагает, что ясность правового поля в сфере высоких технологий и использования криптовалют может привлечь в республику инвесторов.

Он подчеркнул, что уже всерьез идут разговоры о подготовке мощностей для белорусской биржи криптовалют. Государство и бизнес именно сегодня, по мнению Дробышевского, должны работать вместе в том, что касается высоких технологий.

Сейчас, по словам эксперта, Белоруссия находится "в точке принятия решения", которое в скором времени и укрепит экономику страны.

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin накануне обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9495 долларов. Сегодня утром курс приближался к десяти тысячам, следует из данных торгов.

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