Эксперт рассказал о перспективах первой белорусской криптовалюты

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Партнер акселератора Insight и проекта CryptoMarketing Сергей Дробышевский рассказал Sputnik Беларусь о первой белорусской криптовалюте и ее возможных перспективах на внутреннем и мировом рынках.
Первая сделка с Bitcoin в Белоруссии была совершена в июле. Сейчас, отмечает Sputnik Беларусь, в республике есть своя собственная криптовалюта — Smart Taler.
"Эта валюта пока не объявлена широко. Все ждут изменений в белорусском законодательстве в том, что касается цифровой экономики. Помимо использования белорусской криптовалюты можно получить лидерство и в мировом масштабе", — уверен Дробышевский.
По его мнению, если предложения экспертов будут утверждены, Белоруссия окажется в списке стран, которые наиболее прогрессивны в этом направлении.
Эксперт полагает, что ясность правового поля в сфере высоких технологий и использования криптовалют может привлечь в республику инвесторов.
Сейчас, по словам эксперта, Белоруссия находится "в точке принятия решения", которое в скором времени и укрепит экономику страны.
Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin накануне обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9495 долларов. Сегодня утром курс приближался к десяти тысячам, следует из данных торгов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>