В Таиланде слониха убила хозяина и попыталась спрятать его тело

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Таиланде обнаружили тело фермера, спрятанное под ветками и листьями рядом с местом, где мужчина приковывал свою слониху. Об этом пишет The Nation.

По данным полиции, тело 50-летнего мужчины нашли родственники вечером 26 ноября. Судмедэкспертиза показала, что он получил несколько ударов по голове и туловищу.

Отмечается, что мужчина должен был приковать слона после того, как животное целый день проработало на каучуковой плантации, таская бревна. Вечером фермер не вернулся домой и, после нескольких часов ожидания, родственники отправились на его поиски.

По мнению членов семьи погибшего, мужчину убила слониха, которая, по их свидетельствам, ранее уже нападала на своего хозяина.

Это не первый случай нападения слона на человека. 23 ноября в индийском штате Западная Бенгалия слон насмерть затоптал 40-летнего Садика Рахмана, который припарковал на обочине шоссе свой автомобиль и вышел, чтобы сфотографировать животное.