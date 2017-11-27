У Молдавии нет шансов вступить в ЕС, считает Додон

КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что саммит "Восточного партнерства" подтвердил, что у республики нет ни единого шанса на присоединение к ЕС

"Саммит "Восточного партнерства" подтвердил призрачность европейской интеграции. Саммит "Восточного партнерства" подтвердил, что досье Молдавии находится в самом нижнем ящике забот Европы", — говорится в заявлении Додона, размещенном на официальном сайте администрации президента.

По мнению молдавского лидера, "исходя из отсутствия перспектив вступления в ЕС, следует понимать, что кишиневские власти используют свою антироссийскую геополитическую риторику не столько для придания себе большей привлекательности в глазах Запада, так как это невозможно, сколько для создания себе благоприятного идеологического фона внутри страны, исходя из собственных политических и предвыборных соображений".

"В последние годы граждане Молдавии подверглись массивной манипулятивной кампании, целью которой было и остается доказать, что вступление в ЕС – задача не только выполнимая, но и произойдет в скором времени. И все эти манипуляции происходили и происходят на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а также четких и недвусмысленных заявлений Брюсселя о том, что ЕС не намерен расширяться", — отметил президент республики.

Додон считает, что "под прикрытием лозунга о европейской интеграции власти страны, сменявшие друг друга после путча 2009 года, украли миллиард евро из банковской системы, уничтожили все, что еще оставалось в экономике, полностью захватили все государственные институты".

"Последние события, в том числе пятый саммит "Восточного партнерства", лишний раз доказали, что Молдавия далека от ЕС, что в Брюсселе понимают сущность режима, управляющего страной в настоящее время, и что у Молдавии нет ни единого шанса на присоединение к ЕС. А материалы, появившиеся в международной прессе по поводу саммита и произведенного Молдавией впечатления, лишь усилили отрицательный имидж нашей страны", — полагает Додон.