В Совете Европы объяснили, почему не могут снять санкции с России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совет Европы не вводил санкции в отношении России, их ввела ПАСЕ, Ассамблея и должна их снимать. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости пресс- секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.
"Никто не хочет подавать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о том, чтобы поставить под сомнение эту принципиальную позицию. Но… мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди", — отметил генсек.
"Очевидно, что ПАСЕ и должна принять решение о санкциях, обе части организации (ПАСЕ и Совет Европы) говорят об этом, разговаривают друг с другом", — добавил он.
Хольтген напомнил, что "Россия требовала отмены санкций в ПАСЕ с 2014 года, в этом году она прекратила выплачивать взносы до тех пор, пока ее права в ПАСЕ не будут восстановлены".
РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.