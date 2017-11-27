В Совете Европы объяснили, почему не могут снять санкции с России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совет Европы не вводил санкции в отношении России, их ввела ПАСЕ, Ассамблея и должна их снимать. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости пресс- секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.

Накануне генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил газете Financial Times , что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. "Было бы действительно очень, очень плохо, если бы Россия вышла… потому что конвенция и суд так важны для граждан России. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — заявил Ягланд в интервью изданию.

"Никто не хочет подавать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о том, чтобы поставить под сомнение эту принципиальную позицию. Но… мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди", — отметил генсек.

Отвечая на просьбу прокомментировать появившихся в ряде СМИ утверждений о том, что Совет Европы рассматривает возможность снятия с РФ санкций, Хольтген указал, что доклад Микеле Николетти (основной кандидат на пост главы ПАСЕ в 2018 году) говорит о том, что ПАСЕ ввела санкции, но Комитет министров (Совет Европы) этого не делал".

"Очевидно, что ПАСЕ и должна принять решение о санкциях, обе части организации (ПАСЕ и Совет Европы) говорят об этом, разговаривают друг с другом", — добавил он.

Хольтген напомнил, что "Россия требовала отмены санкций в ПАСЕ с 2014 года, в этом году она прекратила выплачивать взносы до тех пор, пока ее права в ПАСЕ не будут восстановлены".

Отвечая на просьбу прокомментировать слова генсека о Крыме, он указал, "Г-н Ягланд совершенно ясно заявил, что не выступает за признание аннексии Крыма, который был объявлен незаконным, среди прочего, Комитетом министров Совета Европы и Венецианской комиссией". "Тем не менее он хочет, чтобы права человека охранялись и контролировались по всей Европе, в том числе в России и в том числе в Крыму", — добавил он.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.