В Польше назвали более вероятным сотрудничество ЕС с Россией, а не Украиной

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. В ситуации, если придется выбирать между Украиной и Россией, Европа может поддержать Москву, считает глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Только для стран нашего региона (Восточной Европы) отношения с Киевом не являются функцией отношений с Москвой. Боюсь, что если дойдет до ситуации, в которой Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву. Тогда украинские власти обратятся к государствам региона за помощью, как было в случае первого и второго майдана", — сказал Щерский в интервью изданию Sieci

Он отметил, что если такой сценарий развития событий воплотится в жизнь, Польша уже может не оказать Украине такую поддержку, как ранее.