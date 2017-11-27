СМИ сообщили о рекордном росте цен на сало на Украине

Отмечается, что к середине ноября за килограмм сала в среднем просили 68,11 гривны (около 150 рублей). Это на 68% больше, чем в начале года.
"Цены на сало на Украине растут такими невероятными темпами, что эксперты уже сравнивают его с главной мировой криптовалютой — биткоином, который тоже дорожает не по дням, а по часам", — пишут "Вести".
Эксперты объясняют это явление комбинацией двух факторов: рост спроса и спад объемов производства. Есть предположения, что сало на Украину вскоре придется импортировать.