СМИ сообщили о рекордном росте цен на сало на Украине

Цены на сало на Украине растут рекордными темпами, пишет онлайн-издание "Вести"

Отмечается, что к середине ноября за килограмм сала в среднем просили 68,11 гривны (около 150 рублей). Это на 68% больше, чем в начале года.

"Цены на сало на Украине растут такими невероятными темпами, что эксперты уже сравнивают его с главной мировой криптовалютой — биткоином, который тоже дорожает не по дням, а по часам", — пишут "Вести".

При этом в отдельных регионах стоимость сала выросла более чем на 100%: в Одесской области за 11 месяцев оно подорожало на 101%, в Николаевской — на 106%. В целом сало дорожает сильнее, чем сама свинина.

Эксперты объясняют это явление комбинацией двух факторов: рост спроса и спад объемов производства. Есть предположения, что сало на Украину вскоре придется импортировать.