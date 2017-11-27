Центр мусульманской культуры в Варшаве забросали камнями

ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Центр мусульманской культуры забросали камнями в Варшаве, на месте происшествия работает полиция, сообщает радиостанция RMF FM.
"Происшествие случилось минувшей ночью в варшавском микрорайоне Охота. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Ośrodek muzułmański zdewastowany. "Wybito kilkanaście szyb".— TVN Warszawa (@tvnwarszawa) 27 ноября 2017 г.
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При этом неизвестные камнями выбили оконные стекла, уничтожили кондиционер. Пока неизвестно, сколько было злоумышленников, но по большому количеству разрушений видно, что их должно было быть, по крайней мере, несколько, отмечает радио.
Как рассказали представители центра, ранее они неоднократно получали угрозы, в том числе по электронной почте, дополняется в сообщении.