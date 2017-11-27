Центр мусульманской культуры в Варшаве забросали камнями

ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Центр мусульманской культуры забросали камнями в Варшаве, на месте происшествия работает полиция, сообщает радиостанция RMF FM.

"Происшествие случилось минувшей ночью в варшавском микрорайоне Охота. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

​При этом неизвестные камнями выбили оконные стекла, уничтожили кондиционер. Пока неизвестно, сколько было злоумышленников, но по большому количеству разрушений видно, что их должно было быть, по крайней мере, несколько, отмечает радио.

На месте происшествия сейчас работают полицейские, которые опрашивают свидетелей. Правоохранители также будут анализировать записи с камер наблюдения, добавляет радиостанция.

Как рассказали представители центра, ранее они неоднократно получали угрозы, в том числе по электронной почте, дополняется в сообщении.