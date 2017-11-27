Адмирал назвал возможную причину взрыва на пропавшей аргентинской подлодке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Аккумуляторные батареи могли стать источником выделения водорода, который взорвался внутри подводной лодки "Сан-Хуан", заявил РИА Новости в понедельник бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Официальный представитель военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби ранее в понедельник заявил, что "поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода". Он добавил, что версий о том, почему на борту пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" мог скопиться водород, пока нет.

Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

"Да, это может быть одной из причин: взрыв водорода в аккумуляторной яме", — сказал Валуев.

Он отметил, что только аккумуляторные батареи могли выделить водород. "В подводном положении включаются печи дожига водорода. Если печь дожига не работает, то водород скапливается и во взаимодействии с кислородом образует взрывоопасную смесь — при содержании водорода более четырех процентов. Причем, взрыв сопровождается пожаром", — уточнил адмирал.

Он добавил, что "искра может образоваться, допустим, от удара металлом о металл".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека.