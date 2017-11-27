Из-за извержения вулкана россиян доставят с Бали на соседние острова

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Около 300 россиян находятся на Бали, где произошло извержение вулкана Агунг. В ближайшее время их на паромах перевезут на соседние острова.
В свою очередь диппредставительство в Индонезии рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок на острова Бали и Ломбок.
Как отмечается в сообщении в социальной сети Facebook, российские граждане, у которых заканчивается разрешенный период пребывания по туристической визе, могут продлить его на семь дней в аэропорту "Нгурах Раи" при предъявлении паспорта и авиабилета.
Два извержения
За последнюю неделю на Бали произошло два извержения вулкана Агунг.
Первое случилось 21 ноября, тогда дым поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
Большая часть полетов внутри страны пока выполняется в штатном режиме, пишет издание, но многие международные рейсы и вылеты отменяются.
Так, авиакомпания Jetstar отменила ряд рейсов, а Virgin — вообще все полеты на Бали в качестве меры предосторожности. По словам представителя компании, решение о возобновлении авиасообщения может быть принято после новой оценки ситуации в понедельник.
По оценкам вулканологов, пока не ясно, ожидает ли Индонезию полномасштабное извержение.
В свою очередь, власти Индонезии рекомендовали 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг на острове Бали, покинуть свои дома.
Активность вулкана повышалась в сентябре, на всей территории Бали объявили чрезвычайное положение, тогда эвакуировали 144 тысячи человек.
Мощные и редкие извержения Агунга
Как считает американский климатолог из университета Калифорнии в Беркли Зеке Хаусфазер, извержение вулкана Агунг понизит среднегодовые температуры на Земле примерно на 0,2 градуса Цельсия в последующие пять лет и временно замедлит, но не остановит глобальное потепление
Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.
Как отмечает The Australian, самое крупное извержение вулкана Атунг произошло в 1963 году, тогда погибли почти 1600 человек, а 220 тысяч пришлось эвакуировать.
Вулкан Агунг является одним из самых крупных слоистых вулканов на территории тропической части Азии, и он известен ученым своими нечастыми, но при этом очень мощными извержениями.