Из-за извержения вулкана россиян доставят с Бали на соседние острова

Туристы фотографируются на фоне извержения вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии

Туристы фотографируются на фоне извержения вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Около 300 россиян находятся на Бали, где произошло извержение вулкана Агунг. В ближайшее время их на паромах перевезут на соседние острова.

Как сообщает Ростуризм, всего на острове сейчас находятся 60 тысяч туристов. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. Российских туристов на Бали призвали сохранять спокойствие, меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей.

В свою очередь диппредставительство в Индонезии рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок на острова Бали и Ломбок.

Как отмечается в сообщении в социальной сети Facebook, российские граждане, у которых заканчивается разрешенный период пребывания по туристической визе, могут продлить его на семь дней в аэропорту "Нгурах Раи" при предъявлении паспорта и авиабилета.

Два извержения



За последнюю неделю на Бали произошло два извержения вулкана Агунг.

Первое случилось 21 ноября, тогда дым поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

В воскресенье началось второе извержение: вулкан не выбрасывал лаву, но столб дыма поднялся на высоту четыре тысячи метров и накрыл деревни в зоне эвакуации в радиусе 7,5 километров от вулкана. Из-за этого ему присвоили наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта. Затем из-за облака пепла власти закрыли международный аэропорт на Бали и аэропорт острова Ломбок после второго извержения.

Большая часть полетов внутри страны пока выполняется в штатном режиме, пишет издание, но многие международные рейсы и вылеты отменяются.

Так, авиакомпания Jetstar отменила ряд рейсов, а Virgin — вообще все полеты на Бали в качестве меры предосторожности. По словам представителя компании, решение о возобновлении авиасообщения может быть принято после новой оценки ситуации в понедельник.

По оценкам вулканологов, пока не ясно, ожидает ли Индонезию полномасштабное извержение.

В свою очередь, власти Индонезии рекомендовали 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг на острове Бали, покинуть свои дома.

Сейчас около 40 тысяч уже эвакуировали. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Активность вулкана повышалась в сентябре, на всей территории Бали объявили чрезвычайное положение, тогда эвакуировали 144 тысячи человек.

Мощные и редкие извержения Агунга



Как считает американский климатолог из университета Калифорнии в Беркли Зеке Хаусфазер, извержение вулкана Агунг понизит среднегодовые температуры на Земле примерно на 0,2 градуса Цельсия в последующие пять лет и временно замедлит, но не остановит глобальное потепление

Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.

Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привел к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.

Как отмечает The Australian, самое крупное извержение вулкана Атунг произошло в 1963 году, тогда погибли почти 1600 человек, а 220 тысяч пришлось эвакуировать.

Вулкан Агунг является одним из самых крупных слоистых вулканов на территории тропической части Азии, и он известен ученым своими нечастыми, но при этом очень мощными извержениями.