Эксперты ООН призвали снять с Зимбабве международные санкции

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН в области прав человека призывают снять санкции с Зимбабве для стимулирования экономики страны после ухода президента Роберта Мугабе, соответствующее заявление было распространено в понедельник офисом Верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ подписан спецдокладчиком ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисом Джазаири и независимым экспертом ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфредом де Зайясом.

В заявлении эксперты приветствуют смену власти в Зимбабве и рассчитывают, что новый президент восстановит в стране верховенство закона.

"Это, однако, не может произойти во время экономических принудительных мер. Санкции были введены с начала нынешнего века и привели только к страданиям обычных людей, а не к изменению политики. Настало время политического диалога и восстановления работы экономики. Права обычных жителей Зимбабве больше всего страдали от последствий санкций, и мы призываем международное сообщество снять их", — говорится в заявлении экспертов.