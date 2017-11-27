Эксперты ООН призвали снять с Зимбабве международные санкции

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН в области прав человека призывают снять санкции с Зимбабве для стимулирования экономики страны после ухода президента Роберта Мугабе, соответствующее заявление было распространено в понедельник офисом Верховного комиссара ООН по правам человека.
Документ подписан спецдокладчиком ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисом Джазаири и независимым экспертом ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфредом де Зайясом.
В заявлении эксперты приветствуют смену власти в Зимбабве и рассчитывают, что новый президент восстановит в стране верховенство закона.