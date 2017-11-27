Шахтеры в Волынской области протестуют из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Работники шахты "Бужанская" в Волынской области из-за задолженности по зарплате отказываются подниматься на поверхность, сообщил в понедельник председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Горняки второй и третьей смены шахты "Бужанская" госпредприятия "Волыньуголь", отработав в забое, остаются под землей, отказываясь подниматься на поверхность. Они находятся на глубине 470 метров, на расстоянии полтора километра от шахтного ствола. Таким образом, шахтеры протестуют против невыплаты зарплаты. Горнякам "Бужанской" в полном объеме не выплатили зарплату еще за август, всего лишь 10 % – за сентябрь, и ни копейки за октябрь. А работникам непромышленной группы, в которых совсем мизерные должностные оклады, задолжали еще за июль", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его данным, горняки второй смены в последний раз питались в воскресенье в обед.

Как заявил глава профсоюза, ситуация осложняется тем, что и министр энергетики и угольной промышленности, и гендиректор госпредприятия "Волыньуголь" сейчас находятся в отпусках, поэтому шахтерам ничего другого не остается, как "брать ситуацию в свои руки".