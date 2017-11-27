В Кремле уверены в приверженности ЛНР Минским соглашениям

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что в ЛНР сохранят преемственность в реализации минских договоренностей и инициатив по обмену пленными c Киевом.

"Собственно преемственность, особенно в вопросе реализации минских договоренностей, инициатив по обмену удерживаемыми лицами, она безусловно сохраняется. И мы из этого исходим", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, будет ли телефонный разговор президента РФ и руководства ЛНР об обмене пленными с Украиной дублироваться с новым руководством непризнанной республики.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.