Президент Литвы подписала "закон Магнитского"

ВИЛЬНЮС, 27 ноя — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный "акту Магнитского", сообщила пресс-служба президентского дворца.

Парламент страны принял закон в середине ноября. Документ запрещает въезд в республику иностранцам, причастным к крупномасштабной коррупции, отмыванию денег или нарушениям прав человека.

По словам Грибаускайте, Литва вместе с международным сообществом говорит твердое "нет" "грязным деньгам" и отрицанию прав человека. Те, кто их попирает, должны знать, что "в демократическом мире они нежелательны", подчеркнула президент.

"Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства", — отметила она.

Закон вступит в силу в январе следующего года. По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, это приведет к "дальнейшему разрушению двусторонних отношений".

Посол России в Литве Александар Удальцов сообщал РИА Новости, что Москва будет вынуждена принять ответные меры.

"Акт Магнитского" приняли в США в 2012 году. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина". В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека.

Аналогичный закон действует и в Канаде.