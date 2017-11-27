Украинские силовики обстреляли пригород Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по поселку Зайцево в пригороде донецкой Горловки в Донбассе, сгорел жилой дом, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, сгорел дом по улице Карбышева.
Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.
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