Украинские силовики обстреляли пригород Горловки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (367)

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по поселку Зайцево в пригороде донецкой Горловки в Донбассе, сгорел жилой дом, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня украинские силовики открыли огонь по Зайцево. Обстрел велся с населенного пункта Жованка (под контролем силовиков — ред.) с применением АГС-29, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, сгорел дом по улице Карбышева.

Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.

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