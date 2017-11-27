Террористы в Египте меняют тактику, считают эксперты

КАИР, 27 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Теракт в мечети Эр-Роуда на севере Синайского полуострова, жертвами которого стали более 300 человек, свидетельствует о радикализации террористов и смене тактики, а потому требует и нового подхода от силовых структур и общества в целом, считают египетские эксперты, опрошенные РИА Новости.
В минувшую пятницу экстремисты сначала привели в действие взрывное устройство, а затем открыли огонь по посетителям мечети Эр-Роуда на севере Синая перед пятничной молитвой. В результате атаки погибли 305 человек, среди которых 27 детей. По признанию египетских экспертов, террористы впервые в современной истории Египта атаковали мечеть.
Борьба с терроризмом — дело каждого
Схожего мнения придерживается и Халед Окаша — член Египетского национального совета по борьбе с терроризмом, который также считает, что для успешной борьбы с терроризмом необходимо участие и обычных граждан. "Конечно, сейчас в обществе есть определенный страх перед террористами, но население все равно должно сотрудничать с силовыми структурами. Ключ к достижению безопасности в руках простых граждан, которые могут сообщать об угрозах терактов, представлять ценные данные о передвижениях террористов", — сказал собеседник агентства.
Постоянно трансформирующаяся угроза
По его словам, идеологически боевикам необходимо противостоять, но лишь с той целью, чтобы обезопасить новое поколение, не допустить, чтобы молодые люди пополняли ряды экстремистских группировок. "Но против существующих организованных вооруженных групп действовать можно исключительно силовыми методами. Их потенциал должен быть полностью уничтожен", — подчеркнул он.
При этом эксперт признал, что силам безопасности придется применять нетрадиционные методы для борьбы с террористами, которые также вынашивают самые неожиданные планы. "Спецслужбы внимательнейшим образом изучают обстоятельства терактов, чтобы сделать дальнейшие выводы и усовершенствовать борьбу с этим злом", — добавил Окаша. По его словам, силовики понимают, что им противостоит "сложная, постоянно трансформирующаяся угроза".
Террористы слабеют
Но при этом он призывает излишне не драматизировать ситуацию, так как, по словам эксперта, в основном, территория Египта "недоступна для действий террористов", проблемы остаются лишь на сервере Синайского полуострова. "Подавляющее число террористических атак происходят на ограниченной территории площадью 30 квадратных километров", — пояснил египетский эксперт. Он отметил, что остальные провинции для террористов недоступны.