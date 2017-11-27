Террористы в Египте меняют тактику, считают эксперты

КАИР, 27 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Теракт в мечети Эр-Роуда на севере Синайского полуострова, жертвами которого стали более 300 человек, свидетельствует о радикализации террористов и смене тактики, а потому требует и нового подхода от силовых структур и общества в целом, считают египетские эксперты, опрошенные РИА Новости.

В минувшую пятницу экстремисты сначала привели в действие взрывное устройство, а затем открыли огонь по посетителям мечети Эр-Роуда на севере Синая перед пятничной молитвой. В результате атаки погибли 305 человек, среди которых 27 детей. По признанию египетских экспертов, террористы впервые в современной истории Египта атаковали мечеть.

Борьба с терроризмом — дело каждого

Депутат египетского парламента Зейнаб Салем напоминает, что ранее террористы выбирали в качестве мишени, в первую очередь, объекты полиции и вооруженных сил, в редких случаях – церкви. Однако последняя атака была направлена против мусульман, пришедших на пятничную проповедь. "Это послание всем египетским гражданам, теперь теракты направлены не только против армии и полиции, но и против самых обычных мирных граждан", — сказала Салем в интервью РИА Новости. По ее словам, усилий только силовых структур недостаточно для победы над терроризмом, необходимо активное участие граждан страны. "Каждый гражданин должен содействовать усилиям по обеспечению безопасности, поставить охрану к каждой церкви и каждой мечети просто невозможно", — добавила она.

Схожего мнения придерживается и Халед Окаша — член Египетского национального совета по борьбе с терроризмом, который также считает, что для успешной борьбы с терроризмом необходимо участие и обычных граждан. "Конечно, сейчас в обществе есть определенный страх перед террористами, но население все равно должно сотрудничать с силовыми структурами. Ключ к достижению безопасности в руках простых граждан, которые могут сообщать об угрозах терактов, представлять ценные данные о передвижениях террористов", — сказал собеседник агентства.

Постоянно трансформирующаяся угроза

При этом Окаша подчеркнул, что какие-либо переговоры или компромиссы с действующими в Египте террористическими группировками невозможны. "С таким группировками возможен разговор исключительно с точки зрения силы. Об этом свидетельствует опыт Сирии и Ирака. Именно с помощью военной силы они были выдавлены с захваченных территорий, понеся при этом огромные потери", — сказал египетский эксперт.

По его словам, идеологически боевикам необходимо противостоять, но лишь с той целью, чтобы обезопасить новое поколение, не допустить, чтобы молодые люди пополняли ряды экстремистских группировок. "Но против существующих организованных вооруженных групп действовать можно исключительно силовыми методами. Их потенциал должен быть полностью уничтожен", — подчеркнул он.

При этом эксперт признал, что силам безопасности придется применять нетрадиционные методы для борьбы с террористами, которые также вынашивают самые неожиданные планы. "Спецслужбы внимательнейшим образом изучают обстоятельства терактов, чтобы сделать дальнейшие выводы и усовершенствовать борьбу с этим злом", — добавил Окаша. По его словам, силовики понимают, что им противостоит "сложная, постоянно трансформирующаяся угроза".

Террористы слабеют

В свою очередь, глава Государственного комитета по информации Египта Дыя Рашван, указывает, что беспрецедентное нападение на мечеть на Синае объясняется не только радикализацией экстремистских группировок, но и ослаблением их боевого потенциала. "Это может свидетельствовать о снижении их потенциала под ударами сил безопасности, поэтому они стали выбирать "легкие" цели", — сказал Рашван.

Но при этом он призывает излишне не драматизировать ситуацию, так как, по словам эксперта, в основном, территория Египта "недоступна для действий террористов", проблемы остаются лишь на сервере Синайского полуострова. "Подавляющее число террористических атак происходят на ограниченной территории площадью 30 квадратных километров", — пояснил египетский эксперт. Он отметил, что остальные провинции для террористов недоступны.