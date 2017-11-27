Вице-премьер Турции оценил разговор Трампа и Эрдогана

АНКАРА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал телефонный разговор президента страны Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Дональда Трампа поворотной точкой в турецко-американских отношениях, переживающих кризис.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу сообщил, что Трамп заверил Эрдогана по телефону, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Ранее Эрдоган обвинял США в том, что они помогают силам YPG "не только оружием, но и персоналом".

"Разговор двух президентов — это поворотная точка в наших отношениях. Если США не сдержат обещания прекратить военную помощь YPG, то они обманут весь мир. Турция будет следить за этим, а также за возвратом YPG выданного ранее оружия", — заявил Боздаг в эфире телеканала Kanal 24 в понедельник.