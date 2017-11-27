Новый президент Киргизии назначил себе помощника

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил своим помощником Эрниста Толтоева, который ранее помогал главе государства, когда тот был премьер-министром, сообщила в понедельник президентская пресс-служба.

Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, в минувшую пятницу принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

"Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Толтоев Эрнист Мукашевич назначен помощником президента Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.

В мае 2016 года Жээнбеков, занимавший должность премьер-министра Киргизии, подписал распоряжение, назначив Толтоева своим помощником. Жээнбеков был избран премьер-министром Киргизии в 2016 году по инициативе президентской Социал-демократической партии республики.