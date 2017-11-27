В США впервые с холодной войны проверят сирену оповещения о ядерном ударе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Гавайях впервые со времен холодной войны протестируют систему оповещения о ядерном ударе, сообщает телеканал NBC.

К такому решению местные власти подтолкнула напряженная ситуация между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верны Мияги, ядерный удар со стороны КНДР маловероятен, но если это произойдет, то острова станут наиболее вероятной целью.

"Мы ближе к Северной Корее, чем большинство континентальных территорий США. Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что (в КНДР — прим.ред.) проходят запуски ракет и ядерные испытания", — приводит NBC слова Мияги.

Испытывать систему подачи "сигнала тревоги" начнут с 1 декабря. Ожидается, что сирена будет звучать ежемесячно. Кроме того, сигнал планируется использовать для оповещения о приходе цунами или ураганов.

Власти также проводят для местных жителей инструктажи. В случае ядерной атаки рекомендуется найти укрытие, "желательно, в бетонном сооружении", и выжидать там, имея запас воды и еды на 48 часов. При необходимости паек придется растянуть на две недели, отмечают журналисты.

По оценкам американских экспертов, северокорейская ракета за 20 минут сможет долететь до Гавайских островов, находящихся под "ядерным зонтом" США. Властям потребуется около пяти минут, чтобы определить траекторию движения снаряда, после чего остается около 15 минут для оповещения населения об угрозе.