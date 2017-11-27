В генштабе Украины назвали основную задачу на 2018 год

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Наращивание оперативных и боевых возможностей ВСУ остается главной задачей следующего года, заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко. Его слова приводит в Facebook пресс-служба ведомства.
Кроме того, на заседании в Генштабе подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2017 год, проанализировали работу штабов всех уровней во время учений, обсудили организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений, кадровое, тыловое, техническое обеспечение войск (сил) и другое.