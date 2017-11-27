В генштабе Украины назвали основную задачу на 2018 год

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Наращивание оперативных и боевых возможностей ВСУ остается главной задачей следующего года, заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко. Его слова приводит в Facebook пресс-служба ведомства.

Также, как отметил Муженко, в 2018 году следует уделить внимание реформе армии, организации "всестороннего обеспечения войск" и совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся вооруженных сил.

Кроме того, на заседании в Генштабе подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2017 год, проанализировали работу штабов всех уровней во время учений, обсудили организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений, кадровое, тыловое, техническое обеспечение войск (сил) и другое.