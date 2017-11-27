В Южной Корее назвали условия прямых переговоров с КНДР

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Сеул готов к прямым переговорам с Пхеньяном, если КНДР продолжит воздерживаться от ракетно-ядерных испытаний, заявил РИА Новости спецпосланник президента Южной Кореи Ён Гиль Сон.

"С 15 сентября Северная Корея прекратила ракетно-ядерные испытания. Но мы не знаем, по какой причине они остановили свои провокации: из-за технических проблем или под давлением со стороны США, Китая и России. В любом случае, это хороший знак, и если тенденция будет продолжена, то мы готовы к прямым переговорам с Северной Кореей", — сказал он в кулуарах сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

"Мне кажется, что основная причина, по которой были приостановлены запуски — это технические проблемы", — добавил Ён Гиль Сон, подчеркнув, что это его личное мнение.

В сентябре КНДР провела шестое ядерное испытание и пуск баллистической ракеты. После этого Совбез ООН единогласно ввел новые санкции, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе, чтобы стабилизировать ситуацию на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.