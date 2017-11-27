Новый президент Киргизии намерен консолидировать работу всех ветвей власти

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в понедельник, что намерен направить усилия на консолидацию работы всех ветвей власти в республике.

Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, в минувшую пятницу принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

"Соответствующая законодательная база создана, от нас требуется лишь работать, каждому четко выполнять свои функции. Имея достаточный опыт работы, готов оказать помощь всем ветвям власти вести конструктивную деятельность", — сказал Жээнбеков во время встречи с премьер-министром Сапаром Исаковым, спикером парламента Дастанбеком Джумабековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой.

Президент отметил, что все ветви власти несут общую ответственность за социально-экономическое развитие страны, укрепление мира, согласия, законности и должны работать сообща.

Жээнбеков напомнил, что парламент должен "оказывать всемерную поддержку исполнительной власти", поддерживая важные для государства законопроекты. Он также отметил необходимость продолжить реформу в судебной системе в целях установления верховенства закона.