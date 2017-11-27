СМИ: религиозные активисты в Исламабаде согласились прекратить протесты

Активист во время столкновения с полицией в Исламабаде. 25 ноября 2017

Активист во время столкновения с полицией в Исламабаде. 25 ноября 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя — РИА Новости. Религиозные активисты в Исламабаде согласились прекратить протестную деятельность после отставки министра юстиции Пакистана Захида Хамида, сообщает в понедельник телеканал Geo TV со ссылкой на собственные источники.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Хамид добровольно подал в отставку на фоне непрекращающихся протестов религиозных активистов в Исламабаде.

В соответствии с мировым соглашением, достигнутым между демонстрантами и властями страны, правительство обязуется в течение 30 дней опубликовать анализ поправок к закону о выборах, послуживших главной причиной массовых протестов в Пакистане. По соглашению, виновные в произошедшем понесут наказание в соответствии с действующим законодательством страны, передает Geo TV.

В соглашении также содержится пункт, в соответствии с которым все религиозные активисты, арестованные после 6 ноября 2017 года, будут освобождены. Уголовные дела против них также будут закрыты.