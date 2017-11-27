Жителям Бали рекомендовали покинуть дома из-за извержения вулкана Агунг

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг на острове Бали, около 40 тысяч эвакуированы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB).

BNPB сообщило, что число пожаров из-за засухи в стране превысило 500, в шести провинциях страны объявлено чрезвычайное положение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По его словам, около 40 тысяч местных жителей уже добровольно покинули свои дома.

В воскресенье власти на 18 часов закрыли международный аэропорт на острове Бали из-за облака пепла после извержения вулкана Агунг. До этого после второго за неделю извержения вулкана Агунг был закрыт остров Ломбок. В понедельник аэропорт Бали вновь был закрыт. Как сообщил его официальный представитель, около 440 рейсов были отменены, изменения в расписании вылетов затронули около 59 тысяч пассажиров.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четыре тысячи метров, в связи с чем ему был присвоен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта. Ранее сообщалось, что ведомство по ликвидации стихийных бедствий повысило уровень опасности c третьего до максимального четвертого.

Активность вулкана Агунг повышалась в сентябре, на всей территории острова Бали было объявлено чрезвычайное положение, в качестве меры предосторожности были эвакуированы 144 тысячи человек.

Самое крупное извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году, в результате него погибли более тысячи человек.