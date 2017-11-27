У берегов Японии обнаружили лодку с телами восьми человек

ТОКИО, 27 ноя — РИА Новости. Деревянную лодку с останками восьми человек прибило к берегу в Японии, в районе города Ога префектуры Акита, сообщили РИА Новости по телефону в местной береговой охране.

По ее данным, некоторые из тел уже превратились в скелеты. Полиция пытается выяснить принадлежность лодки и останков людей.

Время от времени к берегам Японии выносит деревянные суда Северной Кореи, однако, как сообщили в береговой охране Акиты, пока нет данных о происхождении лодки и находившихся в ней останков. На самой лодке какая-либо маркировка отсутствует.

В середине ноября у побережья префектуры Исикава в Японском море в дрейфующем баркасе были обнаружены трое северокорейских граждан, которые были переданы КНДР по их желанию. Всего на баркасе было 15 человек, однако судьба остальных помимо спасенных осталась неизвестной.

КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.