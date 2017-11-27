Из бишкекской тюрьмы сбежали четверо подозреваемых в убийстве

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Оперативные службы МВД Киргизии работают в усиленном режиме из-за побега из изолятора временного содержания четырех подозреваемых в совершении разбоев и убийства, сообщила в понедельник пресс-служба правоохранительного ведомства.
"Следственно-арестованные лица скрылись в неизвестном направлении. Четверо совершивших побег обвиняются в совершении разбоев и убийства. В настоящее время на розыск лиц, совершивших побег, ориентирован весь личный состав ГУВД Чуйской области и оперативных служб МВД", — сообщила пресс-служба.
По ее данным, в столичном регионе объявлен план "Сирена", в соответствии с которым весь личный состав милиции поднят по тревоге и готов к задержанию подозреваемых. На стационарных постах в усиленном режиме ведется работа оперативных служб милиции.