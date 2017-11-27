Из бишкекской тюрьмы сбежали четверо подозреваемых в убийстве

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Оперативные службы МВД Киргизии работают в усиленном режиме из-за побега из изолятора временного содержания четырех подозреваемых в совершении разбоев и убийства, сообщила в понедельник пресс-служба правоохранительного ведомства.

По данным МВД, побег был совершен около 06.00 (03.00 мск) из ИВС отдела внутренних дел Сокулукского района Киргизии, расположенного в пригороде Бишкека.

"Следственно-арестованные лица скрылись в неизвестном направлении. Четверо совершивших побег обвиняются в совершении разбоев и убийства. В настоящее время на розыск лиц, совершивших побег, ориентирован весь личный состав ГУВД Чуйской области и оперативных служб МВД", — сообщила пресс-служба.

По ее данным, в столичном регионе объявлен план "Сирена", в соответствии с которым весь личный состав милиции поднят по тревоге и готов к задержанию подозреваемых. На стационарных постах в усиленном режиме ведется работа оперативных служб милиции.