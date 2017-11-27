Участниками "Географического диктанта" в Баку стали более тысячи человек

БАКУ, 27 ноя – РИА Новости. Образовательная акция "Географический диктант" прошла в Баку, в ней приняли участие более тысячи человек от 12 до 73 лет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в столице Азербайджана.

Масштабная образовательная акция "Географический диктант", инициатором которой был президент России Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз.

По данным пресс-службы, площадками для "Географического диктанта" в Азербайджане в воскресенье стали филиал Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова и РИКЦ.

"Участниками диктанта на двух площадках стали более тысячи человек – школьники, студенты, преподаватели, научные сотрудники, деятели культуры, любители географии и путешествий. Например, в филиале МГУ было одновременно задействовано 12 аудиторий, каждая из которых вмещала по 100 участников. Возраст самого старшего участника "Географического диктанта" в Баку составил 73 года, а младшего – 12 лет", — сообщили в центре.

Уточняется, что в течение 45 минут участники диктанта ответили на 30 тестовых заданий — на знание географических понятий и терминов, умение работать с картой и определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.