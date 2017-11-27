Украинские силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (366)

Повреждения спортивного зала Донецкого высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения спортивного зала Донецкого высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 12 раз открывали огонь по их позициям.

Как сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня". "В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского, Крымского и Трехизбенки.

На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 82-миллиметровых минометов по позициям в районе Верхнеторецкого, Водяного, Авдеевки, Марьинки и Гнутова.

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