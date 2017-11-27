Украинские силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 12 раз открывали огонь по их позициям.
По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского, Крымского и Трехизбенки.
На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 82-миллиметровых минометов по позициям в районе Верхнеторецкого, Водяного, Авдеевки, Марьинки и Гнутова.
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