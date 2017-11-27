Глава минюста Пакистана подал в отставку на фоне протестов, пишут СМИ

Активист во время столкновения с полицией в Исламабаде. 25 ноября 2017

Активист во время столкновения с полицией в Исламабаде. 25 ноября 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя — РИА Новости. Министр законодательства и юстиции Пакистана Захид Хамид добровольно подал в отставку на фоне непрекращающихся протестов религиозных активистов в Исламабаде, сообщает в понедельник местная газета Express Tribune.

"Федеральный министр добровольно подал премьер-министру Шахиду Хаккану Аббаси прошение об отставке. Отставка Хамида была ключевым требованием протестующих", — пишет издание.

По его данным, в своем прошении Хамид заявил, что такое решение было принято им "для вывода страны из сложившейся критической ситуации". Он также обещал позднее выступить с развернутым заявлением по своей отставке перед журналистами.