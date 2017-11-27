В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По информации Народной милиции, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Лиман, Калиновка, Калиново, Логвиново, Славяносербск. Всего по территории республики было выпущено более 110 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
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