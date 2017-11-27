В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (366)

Осколки боеприпасов, выпущенных ВСУ по городу Стаханов в ЛНР. Архивное фото

Осколки боеприпасов, выпущенных ВСУ по городу Стаханов в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в оборонном ведомстве республики.

По информации Народной милиции, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Лиман, Калиновка, Калиново, Логвиново, Славяносербск. Всего по территории республики было выпущено более 110 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

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