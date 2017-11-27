Американская Meredith купит компанию-владельца журналов Time и People

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Американский медиа-конгломерат Meredith купит компанию Time Inc., которая владеет журналами Time и People, за 2,8 миллиарда долларов, говорится в сообщение конгломерата.

"Мы создаем медиа-компанию, которая будет служить порядка 200 миллионам американцев", — говорится в заявлении. Отмечается, что транзакция была одобрена советами директоров обеих компаний. Сделка будет завершена в первом квартале 2018 года.

Как отмечает газета New York Times, эта сделка соединяет две компании с разными аудиториями.

По информации издания, сделка была совершена при поддержке братьев Чарльза и Дэвида Кох. По словам представителя корпорации Koch Industries, братья не намерены принимать активного участия в деятельности компании. "Это пассивная финансовая инвестиция", — сказал он.