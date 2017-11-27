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Титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница ЮАР

07:4127.11.2017
(обновлено: 08:41 27.11.2017)
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© REUTERS / STEVE MARCUSМисс Вселенная-2017 Деми-Ли Нель-ПитерсМисс Вселенная-2017 Деми-Ли Нель-Питерс
© REUTERS / STEVE MARCUS

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс (Demi-Leigh Nel-Peters) стала победительницей ежегодного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", сообщается в Twitter-аккаунте конкурса.

"Поздравления Деми-Ли Нель-Питерс — победительнице соревнования "Мисс Вселенная", — говорится в сообщении.

Нель-Питерс участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты, недавно она также закончила университет по специальности "менеджмент".

участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4760712
участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4760712
участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4760712

​"Добро пожаловать в сестринство", — добавляют организаторы. Конкурс проходил в Лас-Вегасе.

В первую тройку также вошли участница из Ямайки Давина Беннет и представительница Колумбии Лаура Гонсалес. Всего в конкурсе участвовали 92 девушки. Россию на шоу представляла Ксения Александрова.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 годы конкурс красоты принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Лучшие из лучших: победительницы конкурса "Мисс Вселенная"
© REUTERS / Erik De CastroПобедительница конкурса "Мисс Вселенная-2016" француженка Ирис Миттенар.Победительница конкурса Мисс Вселенная француженка Ирис Миттенар. 30 января 2017 год
© REUTERS / Erik De Castro
Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2016" француженка Ирис Миттенар.
© AFP 2017"Мисс Вселенная-1953" Кристиан Мартель (Франция).Мисс Вселенная 1953 Кристиан Мартель (Франция)
© AFP 2017
"Мисс Вселенная-1953" Кристиан Мартель (Франция).
© AP Photo / Eduardo VerdugoПобедительницей конкурса "Мисс Вселенная-2007" стала представительница Японии Риё Мори.Риё Мори (Япония) - Мисс Вселенная 2007
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2007" стала представительница Японии Риё Мори.
© AFP 2017 / Joe Klamar"Мисс Вселенная" 2012 года американка Оливия Калпо.Оливия Калпо (США) - Мисс Вселенная 2012
© AFP 2017 / Joe Klamar
"Мисс Вселенная" 2012 года американка Оливия Калпо.
© AFP 2017 / Romeo GacadПобедительница конкурса 1994 года Сушмита Сен из Индии.Сушмита Сен (Индия) - Мисс Вселенная 1994
© AFP 2017 / Romeo Gacad
Победительница конкурса 1994 года Сушмита Сен из Индии.
© AFP 2017 / Miss Universe Organization"Мисс Вселенная-1998" Венди Фитцвилльям представляла Тринидад и Тобаго.Венди Фитцвилльям (Тринидад и Тобаго) - Мисс Вселенная 1998
© AFP 2017 / Miss Universe Organization
"Мисс Вселенная-1998" Венди Фитцвилльям представляла Тринидад и Тобаго.
© AP PhotoПредставительница ФРГ Марлен Шмидт выиграла титул "Мисс Вселенная-1961".Марлен Шмидт (Германия) - Мисс Вселенная 1961
© AP Photo
Представительница ФРГ Марлен Шмидт выиграла титул "Мисс Вселенная-1961".
© AFP 2017 / Miss Universe Organization/Darren Decker Россиянка Оксана Федорова была названа "Мисс Вселенная" в 2002 году.Оксана Федорова (Россия) - Мисс Вселенная 2002
© AFP 2017 / Miss Universe Organization/Darren Decker
Россиянка Оксана Федорова была названа "Мисс Вселенная" в 2002 году.
© AP Photo / Adrees Laif-PoolНаталья Глебова, представлявшая Канаду, удостоилась титула "Мисс Вселенная-2005".Наталья Глебова (Канада) - Мисс Вселенная 2005
© AP Photo / Adrees Laif-Pool
Наталья Глебова, представлявшая Канаду, удостоилась титула "Мисс Вселенная-2005".
© AP Photo"Мисс Вселенная-1980" Шон Уизерли из США.Мисс Вселенная 1980 Шон Уизерли (США) со своими соперницами из Швеции, Новой Зеландии, Шотландии, Филиппин
© AP Photo
"Мисс Вселенная-1980" Шон Уизерли из США.
© AP Photo / Bullit MarquezПредставительница Филиппин Пиа Вуртцбах выиграла титул "Мисс Вселенная-2015".Пиа Вуртцбах (Филиппины) - Мисс Вселенная 2015
© AP Photo / Bullit Marquez
Представительница Филиппин Пиа Вуртцбах выиграла титул "Мисс Вселенная-2015".
© AFP 2017 / Pedro ReyСамой красивой девушкой планеты в 2008 году стала представительница Венесуэлы Дайана Мендоса.Дайана Мендоса - венесуэльская модель, обладательница титула Мисс Вселенная - 2008
© AFP 2017 / Pedro Rey
Самой красивой девушкой планеты в 2008 году стала представительница Венесуэлы Дайана Мендоса.
© AP Photo / Dolores OchoaПобедительница конкурса "Мисс Вселенная-2003" Амелия Вега из Доминиканской республики.Амелия Вега (Доминиканская республика) - Мисс Вселенная 2003
© AP Photo / Dolores Ochoa
Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2003" Амелия Вега из Доминиканской республики.
© AP Photo / Andre Penner"Мисс Вселенная-2011" Лейла Лопес из Анголы.Лейла Лопес - ангольская модель, победительница конкурса Мисс Вселенная 2011
© AP Photo / Andre Penner
"Мисс Вселенная-2011" Лейла Лопес из Анголы.
© AP Photo / Jim BourdierПуэрториканка Марисоль Маларет выиграла титул "Мисс Вселенная" в 1970 году.Марисоль Маларет - Мисс Вселенная 1970
© AP Photo / Jim Bourdier
Пуэрториканка Марисоль Маларет выиграла титул "Мисс Вселенная" в 1970 году.
© AP Photo / Silvia IzquierdoПобедительница конкурса "Мисс Вселенная-2004" австралийка Дженнифер Хоукинс.Победительница конкурса Мисс Вселенная австралийка Дженнифер Хоукинс. 2004 год
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2004" австралийка Дженнифер Хоукинс.
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
hoden
Да что ж они такие страшные в последние годы-то... то что тупые, уже привыкли.....
08:35
27.11.2017
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Алексей Николаевич
Нужно было Собчак отправить , она победила бы .
08:50
27.11.2017
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