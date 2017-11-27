Титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница ЮАР

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс (Demi-Leigh Nel-Peters) стала победительницей ежегодного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", сообщается в Twitter-аккаунте конкурса.

"Поздравления Деми-Ли Нель-Питерс — победительнице соревнования "Мисс Вселенная", — говорится в сообщении.

Нель-Питерс участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты, недавно она также закончила университет по специальности "менеджмент".





Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/4760712 участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащитыПодробнее на ТАСС:





Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/4760712 участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащитыПодробнее на ТАСС:





Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/obschestvo/4760712 участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащитыПодробнее на ТАСС:

​"Добро пожаловать в сестринство", — добавляют организаторы. Конкурс проходил в Лас-Вегасе.

В первую тройку также вошли участница из Ямайки Давина Беннет и представительница Колумбии Лаура Гонсалес. Всего в конкурсе участвовали 92 девушки. Россию на шоу представляла Ксения Александрова.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 годы конкурс красоты принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу.