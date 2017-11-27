Моргулов: степень продвинутости КНДР в создании ядерного оружия не известна

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Пока никто не может дать четкого ответа о степени продвинутости Пхеньяна в разработке ядерного оружия, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в Сеуле.

"Мы в постоянных наших контактах с Северной Кореей говорим, что ядерный статус (КНДР) неприемлем",- сказал Моргулов на пресс-конференции в рамках сессии клуба "Валдай".

Он добавил, что Россия в этих контактах постоянно призывает Пхеньян к отказу от новых испытаний.

"Что касается потенциала и возможностей Северной Кореи, то об этом можно только гадать, наверное, так как КНДР — закрытая сторона, и никто вам на вопрос о состоянии и степени продвинутости северокорейской ядерной программы четкого ответа не даст",- сказал Моргулов.