Усиление санкций в отношении КНДР не решит проблему, заявили в МИД России

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ПХЕНЬЯНА ПРИВЕДЕТ К ГУМАНИТАРНОМУ КРИЗИСУ В КНДР И В ЦЕЛОМ НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ УРЕГУЛИРОВАНИЯ — МОРГУЛОВ

РИА НОВОСТИ