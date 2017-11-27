Новый президент Киргизии присвоил Атамбаеву звание Героя республики

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Вступивший в должность президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим первым указом присвоил звание Героя Кыргызской республики экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Пятый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства в пятницу. Таким образом, впервые в истории Киргизии произошла мирная передача власти от одного всенародно избранного президента следующему.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, а также проявленные политическую волю и мужество Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" ("Герой Кыргызской республики" — ред.) с вручением особого знака "Ак Шумкар", — сообщает пресс-служба.

Звание "Кыргыз Республикасынын Баатыры" присваивается гражданам за исключительные заслуги перед государством и народом, совершение геройского подвига во имя свободы и независимости страны. Высшая степень отличия присваивается президентом Киргизии гражданину один раз в жизни. Лицу, удостоенному высшей степени отличия, вручается орден "Ак-Шумкар".