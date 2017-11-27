НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной политической партии Пакистана "Техрик-е-Инсаф" (ПТИ) Имран Хан потребовал отставки действующего премьер-министра Шахида Хаккана Аббаси и главы МВД Ахсана Икбала на фоне непрекращающихся протестов в стране, пишет в понедельник местная газета Express Tribune.

"Премьер-министр и министр внутренних дел должны вместе уйти со своих постов. Они не справились с ситуацией, которую можно было решить своевременно и разумным образом", — заявил Хан.

В столице Пакистана уже больше недели проходят массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести поправки в закон о выборах, которые спровоцировали недовольство в рядах радикально настроенных мусульман. В полночь 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. В субботу утром полиция начала силовой разгон.